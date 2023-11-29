Фигуристка Валиева снялась в сериале

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева снялась в комедийном сериале «Котострофа». Об этом сообщает фан-аккаунт спортсменки в Telegram-канале.

Фигуристку можно будет увидеть в пятой серии первого сезона. Сериал представлен на площадке онлайн-кинотеатра Wink. Помимо Валиевой в сериале сыграют такие известные актеры, как Михаил Трухин, Павел Деревянко, Надежда Сысоева, Светлана Камынина, Анна Банщикова и другие.

Валиева стала победителем шестого этапа Гран-при России, обогнав ближайшую преследовательницу, Веронику Яметову, более чем на 13 баллов. Третьей стала Софья Муравьева.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что Валиева не находится в своей лучшей форме.