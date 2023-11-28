Тарасова: как же Женя сильно плакала из-за Милохина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии Sport24 поддержала Евгению Медведеву после критики телеведущего Отара Кушанашвили, назвавшего фигуристку шпаной.

«Так нельзя говорить про Медведеву! В каждой ситуации человек может поступить по-своему. Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина... Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека» — заявила Тарасова.

Блогер Даня Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Несмотря на это, недавно Медведева позвала его на интервью в свое шоу «БеС Комментариев».

Ранее Кушанашвили осудил Роднину за критику Гран-при России.