Чеченский боец рассказал о драках в тайской тюрьме

Представляющий ОАЭ боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хусейн Асхабов в комментарии «Матч ТВ» рассказал о пребывании в тайской тюрьме.

Спортсмен сообщил, что их с братом отпустили 23 ноября.

«Начальник тюрьмы сказал, что для всех будет большой праздник, все выдохнут, что мы выезжаем. Драк у нас за это время было очень много. Из‑за чего? Там очень много нечистоплотных людей. Мне это надоело, и я начинал заставлять убираться там. Давал какие‑то задания. Еще у них шутки были такие, что даже повторять не хочу», — заявил Асхабов.

Боец назвал тайскую тюрьму ужасным местом с моральной точки зрения.

10 сентября СМИ в Таиланде сообщили о задержании Хусейна Асхабова вместе с братом‑близнецом по подозрению в ограблении, совершенном группой лиц. После двух месяцев разбирательств правоохранительные органы отпустили братьев за отсутствием улик и доказательств.

Хусейн Асхабов родился в 1995 году в Грозном. В его активе 24 боя и одно поражение. Хусейн является чемпионом мира по УКАДО 2011 года, чемпионом мира по грэпплингу, а также чемпионом Франции по ММА.

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