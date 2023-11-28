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Волочкова назвала двух любимых футболистов

Балерина Волочкова назвала Санкт-Петербург футбольной столицей России

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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в комментарии Sport24 назвала Санкт-Петербург футбольной столицей России, а также заявила, что любит всех футболистов.

«Петербург — это не только футбольная столица, но и в принципе столица России. Я являюсь давней болельщицей «Зенита», дружу и считаю своим любимым футболистом Сашу Кержакова. Он всегда забивал, когда я приходила к нему на игры.

Из московской братии очень люблю Сашу Мостового, у нас с ним прекрасная история дружбы. Он снимался в одном из моих первых клипов «Буду я с тобой счастлива». Люблю футболистов, и неважно, кто из какого города», — заявила танцовщица.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ранее заявил, что футбольной столицей России является Москва, а не Санкт-Петербург. По его словам, Петербургу еще далековато до Москвы, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города.

«Зенит» в этом сезоне может завоевать шестое чемпионство подряд.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что у «Зенита» зуб на московский клуб.

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