В павильоне «Роснефти» на ВДНХ представили Кубок Гагарина

Хоккейный клуб ЦСКА в рамках открытия Недели хоккея в павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» доставил на ВДНХ Кубок Гагарина. Кроме того, ветераны клуба и именитые болельщики провели для фанатов автограф-сессии. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В церемонии открытия приняли участие восьмикратный чемпион СССР, легенда хоккейного клуба Александр Волчков и болельщики клуба — многократные олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина, а также народный артист РФ Аскольд Запашный.

Принявший участие в церемонии открытия Недели хоккея спортивный директор ХК ЦСКА Денис Денисов отметил, что сотрудничество «Роснефти» и клуба направлено не только на завоевание золотых медалей чемпионата России.

«Работа ведется более обширная и глубокая. В нашем клубе за 12 лет сотрудничества с «Роснефтью» была выстроена система и философия, которые направлены на подготовку и воспитание спортсменов высокого уровня с детских лет», — сказал Денис Денисов.

Легенда клуба Александр Волчков рассказал об особой роли «Роснефти» в развитии ХК ЦСКА.

«Очень помогает нам развивать этот спорт «Роснефть», а без этой команды это практически невозможно. Всегда в спорте должен быть флагман, на которого все равняются, и таким является команда ЦСКА. Рассчитываю, что она будет достойно продолжать эту традицию», — отметил он.

Четырехкратный олимпийской чемпион Алексей Немов заявил, что отметил хоккеисты ЦСКА своим трудом и талантом демонстрируют, что человеческие возможности безграничны.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и народный артист РФ Аскольд Запашный признались, что как преданные болельщики клуба очень ждут от него очередной победы в национальном турнире.

В «Роснефти» отмечают, что компания уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. На протяжении 12 лет «Роснефть» является владельцем клуба. За это время команда, продолжая славные армейские традиции, вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате. За последние четыре розыгрыша ЦСКА трижды выигрывал Кубок Гагарина. В составе сборной России хоккеисты команды в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр.

Кроме того, в компании сообщили, что 1 декабря, в день 77-летия отечественного хоккея, для любителей этого вида спорта в павильоне «Роснефти» пройдут встречи с игроками, тренерами и ветеранами клуба, а также со звездными болельщиками ЦСКА.

Неделя хоккея продлится в павильоне «Роснефти» на ВДНХ до 3 декабря.