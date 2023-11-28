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Клуб РПЛ временно переедет на новый стадион

Гендиректор «Факела» Асхабадзе рассказал о реконструкции домашней арены клуба

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Генеральный директор воронежского футбольного клуба «Факел» Роман Асхабадзе рассказал в комментарии RT о реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

По его словам, десятитысячный стадион станет домашним для воронежского клуба на определенный срок, во время которого будет проводиться реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. Он отметил, что в этом направлении ведется активная работа.

«Насколько мне известно, уже в стадии проработки вопрос формирования окончательного проектного решения по стадиону. После завершения проекта, согласно стратегии клуба, планируем, что десятитысячник будет забит соревнованиями, начиная с молодежной команды и ЮФЛ, женскими командами всех возрастов», — заявил Асхабадзе.

Центральный стадион профсоюзов является домашней ареной «Факела». Стадион вмещает 19 845 зрителей.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский клуб набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

В ближайшем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет в Воронеже 2 декабря. Стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее фанат напал на вратаря «Рубина».

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