Стала известна зарплата перешедшего в «Ак Барс» экс-хоккеиста «Детройта»

Российский хоккеист Алексей Марченко получит 7 млн рублей по контракту с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Соглашение между Марченко и «Ак Барсом» рассчитано до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне он находился без клуба.

В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Марченко выступал за ярославский «Локомотив» и отметился пятью результативными передачами в 22 встречах. В плей-офф Кубка Гагарина ему удалось сделать три ассиста в 12 матчах.

Марченко также известен по выступлению за московский ЦСКА, «Детройт Ред Уингс» и «Торонто Мэйпл Лифс». В 30 матчах за сборную России он забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи. Отметим, что в 2011-м «Детройт» выбрал Марченко в седьмом раунде под общим 205-м номером.

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