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Стало известно, почему скучающий по России хоккеист решил остаться в США

Агент Пи Бэрри: после бесед с игроками «Коламбуса» Воронков решил остаться в США

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РИА Новости

Агент Джей Пи Бэрри, представляющий интересы российского хоккеиста «Коламбуса» Дмитрия Воронкова, рассказал, почему игрок принял решение остаться в США. Его слова передает журналист Аарон Порцлайн в соцсетях.

«Он развернулся на 180 градусов в этом вопросе. Он принял решение остаться на выходных после бесед с игроками и работниками «Блю Джекетс». Все поддерживали его и уговаривали остаться — в том числе его семья и друзья», — сказал Бэрри.

В ноябре издание «Бизнес Online» сообщило о том, что Воронкову не нравится жить в США. Он испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка и находится на связи с «Ак Барсом», за который выступал ранее.

В текущем сезоне национальной хоккейной лиги (НХЛ) Воронков принял участие в 17 матчах, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год. Вместе с казанской командой он дошел до финала Кубка Гагарина — 2023, где команда из столицы Татарстана потерпела поражение в противостоянии с московским ЦСКА. Тогда «Ак Барс» проиграл в финальной серии со счетом 3:4.

Ранее хоккеист «Коламбуса» Иван Проворов пообещал помочь Воронкову с адаптацией в США.

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