Испытавшему проблемы с жизнью в США российскому хоккеисту пообещали помочь

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов заявил, что поможет своему одноклубнику с адаптацией в США. Слова Проворова передает пресс-служба «Коламбуса».

«Очевидно, что чем позже ты покидаешь родину, тем сложнее это дается, так как ты привык к тому, что есть дома. Уверен, это было для него большим культурным шоком. Но я думаю, что он делает все, что может, на данный момент он отлично играет, и мы будем продолжать ему помогать», — сказал Проворов.

В ноябре издание «Бизнес Online» сообщило о том, что Воронкову не нравится жить в США. Он испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка и находится на связи с «Ак Барсом», за который выступал ранее.

В текущем сезоне национальной хоккейной лиги (НХЛ) Воронков принял участие в 17 матчах, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год. Вместе с казанской командой он дошел до финала Кубка Гагарина — 2023, где команда из столицы Татарстана потерпела поражение в противостоянии с московским ЦСКА. Тогда «Ак Барс» проиграл в финальной серии со счетом 3:4.

Ранее Воронков рассказал о своем будущем.