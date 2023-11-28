Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Испытавшему проблемы с жизнью в США российскому хоккеисту пообещали помочь

Хоккеист «Коламбуса» Проворов пообещал помочь Воронкову с адаптацией в США

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов заявил, что поможет своему одноклубнику с адаптацией в США. Слова Проворова передает пресс-служба «Коламбуса».

«Очевидно, что чем позже ты покидаешь родину, тем сложнее это дается, так как ты привык к тому, что есть дома. Уверен, это было для него большим культурным шоком. Но я думаю, что он делает все, что может, на данный момент он отлично играет, и мы будем продолжать ему помогать», — сказал Проворов.

В ноябре издание «Бизнес Online» сообщило о том, что Воронкову не нравится жить в США. Он испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка и находится на связи с «Ак Барсом», за который выступал ранее.

В текущем сезоне национальной хоккейной лиги (НХЛ) Воронков принял участие в 17 матчах, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год. Вместе с казанской командой он дошел до финала Кубка Гагарина — 2023, где команда из столицы Татарстана потерпела поражение в противостоянии с московским ЦСКА. Тогда «Ак Барс» проиграл в финальной серии со счетом 3:4.

Ранее Воронков рассказал о своем будущем.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий