Экс-игрок АПЛ заявил, что футбольной столицей России является Москва, а не Петербург

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что Санкт-Петербург не может называться футбольной столицей страны, а этот статус пока принадлежит Москве. Его слова передает «РБ Спорт».

«Москва — футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им еще далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города. Про «Зенит» можно сказать по-другому — они станут командой номер один в России, если выиграют десять чемпионств подряд», — сказал Канчельскис.

«Зенит» в этом сезоне может завоевать шестое чемпионство подряд.

Ранее в таблице РПЛ лидировал «Краснодар», но упустил первое место после поражения от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первой на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее легендарный футболист «Зенита» назвал очевидным чемпионство петербургского клуба в РПЛ.