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Скучающий по России хоккеист «Коламбуса» Воронков рассказал о своем будущем

Хоккеист Воронков думал о возвращении в Россию, но остается в «Коламбусе»

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Columbus Blue Jackets

Журналист Аарон Портцлайн в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил, что российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков заявил, что не покинет команду, хотя размышлял о возвращении на родину.

Отмечается, что россиянин заявил это при помощи своего одноклубника Кирилла Марченко, который переводил его слова.

В ноябре издание «Бизнес Online» сообщило о том, что Воронкову не нравится жить в США. Он испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка и находится на связи с «Ак Барсом», за который выступал ранее.

В текущем сезоне национальной хоккейной лиги (НХЛ) Воронков принял участие в 17 матчах, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 п 2023 год. Вместе с казанской командой он дошел до финала Кубка Гагарина — 2023, где команда из столицы Татарстана потерпела поражение в противостоянии с московским ЦСКА. Тогда «Ак Барс» проиграл в финальной серии со счетом 3:4.

Ранее в «Коламбусе» заявили, что Воронков скучает по России.

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