Названа причина появившейся в «Спартаке» стабильности

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» перед первыми четвертьфинальными матчами Пути РПЛ Кубка России заявил, что у красно-белых появилась стабильность, и объяснил, за счет чего главный тренер команды Гильермо Абаскаль сумел этого добиться.

«Спартак» всегда является фаворитом матча вне зависимости от статуса. Но непонятно, в каком составе будут играть. «Спартак» стал более стабильным, Абаскаль нашел в середине поля сочетание [Руслан] Литвинов — [Даниил] Пруцев, которое выглядит получше, чем связка Мартинса и Виктора Мозеса. Отсюда стабильность и появилась», — заявил Масалитин.

«Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 29 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые при сильном снегопаде обыграли калининградскую «Балтику» в выездном поединке. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, имея в активе 27 очков.

Ранее футболист «Спартака» объявил, что готов пойти на понижение зарплаты.