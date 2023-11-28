Юрист объяснил, почему игрок «Краснодара» не избежит дисквалификации за непристойный жест

Спортивный юрист Валерий Федореев в комментарии «Газете.Ru» объяснил, почему игрок «Краснодара» Джон Кордоба не сможет избежать дисквалификации за показ непристойного жеста арбитру матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом», а также сравнил этот случай с историей нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, который был отстранен за аналогичный жест.

«Кордобу однозначно дисквалифицируют. Вопрос только на сколько, а также, будет ли он дополнительно наказан еще и денежным штрафом? На первый взгляд ситуация с Кордобой очень похожа на историю с Соболевым. Однако разница в том, что Соболев продемонстрировал оскорбительной жест игроку команды-соперника, а Кордоба — судье. Оскорбление судьи наказывается более строго.

Срок дисквалификации Кордобы за сам проступок может составить от двух до четырех матчей, как и в случае с Соболевым. Однако при рецидиве, то есть если Кордоба раньше уже наказывался за аналогичное нарушение, то срок его дисквалификации может быть увеличен до трех месяцев. Причем перерыв в чемпионате не будет включен в этот срок. Но если рецидива нет, то Кордобу скорее всего дисквалифицируют на четыре матча. И, вероятно, дополнительно оштрафуют. Сумма штрафа за оскорбление судьи составляет до 500 тысяч рублей, что в 10 раз больше штрафа за аналогичное оскорбление игрока», — заявил Федореев.

Кордоба был удален после финального свистка матча с «Уралом» за неприличный жест в адрес судьи. После матча он попытался попасть в судейскую комнату, чтобы понять, за что его удалили. Он на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?» Сотрудники «Урала» с помощью переводчика «Краснодара» не дали ему попасть в судейскую. После уговоров представителей обоих клубов футболист успокоился и прошел в раздевалку.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0.

Ранее Булыкин назвал непристойный жест Кордобы дуростью в голове.