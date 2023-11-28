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«Вашингтон» потерпел поражение от «Сан-Хосе»

Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от проигрыша «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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Michael Miller/Wikimedia

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча, прошедшая на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей забили нападающий Фабиан Зеттерлунд и форвард Люк Кунин. Единственную шайбу «Вашингтона» забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Этот гол стал четвертым для россиянина в текущем сезоне. Капитан столичной команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Сан-Хосе» замыкает турнирную таблицу Западной конференции НХЛ, набрав 12 очков в 22 матчах. «Вашингтон» находится на девятой позиции в Восточной конференции, имея в активе 22 балла.

1 декабря «Сан-Хосе» встретится «Бостон Бриюнс». 30 ноября «Вашингтон» проведет встречу с «Лос-Анджелес Кингс».

Ранее сообщалось, что Овечкина снесли с ног мощным силовым приемом.

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