Овечкина снесли с ног мощным силовым приемом

В эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Идет третий период, счет 1:1.

В одном из эпизодов капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал под силовой прием. Он получил шайбу на синей линии в зоне соперника, после чего игрок хозяев Микаэль Гранлунд толкнул российского нападающего, который потерял равновесие и упал.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении двух последних игр.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. 28 ноября «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе».

Ранее Овечкина предложили обследовать как космонавта.