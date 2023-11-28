Иностранный тренер заявил, что матч «Балтика» — «Спартак» надо было отменить

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович заявил, что матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» надо было отменить из-за снегопада, передает «Спорт-Экспресс».

«Не понимаю, почему матч не отменили. Я даже не увидел забитые мячи. Очень странно, что судья не остановил игру. Лично я не мог разглядеть мяч», — сказал Божович.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде. Команды играли белым мячом, который сливался с полем.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 15-м месте, имея в активе 12 баллов.

Ранее Андрей Канчельскис назвал бардаком организацию матча «Балтика» — «Спартак» в РПЛ.