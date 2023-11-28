Клуб российской звезды НХЛ отправил в отставку главного тренера

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота», за которую играет россиянин Кирилл Капризов, сообщила на официальном сайте о том, что главный тренер команды Дин Эвасон отправлен в отставку.

«Дин проделал отличную работу во время своего пребывания в «Миннесоте», особенно в качестве главного тренера нашей команды. Я очень благодарен за его тяжелую работу», — заявил генменеджер «Миннесоты» Билл Герин.

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 14 место, набрав 19 очков.

Капризов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 18 матчей, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности хоккеистом из России после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

Ранее Капризов повторил рекорд «Миннесоты».