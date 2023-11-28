Бывший спортивный директор ЦСКА заявил, что врезал бы игроку «Зенита»

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» и московского ЦСКА Олег Яровинский на YouTube-канале «Это футбол, брат!» раскритиковал футболиста петербургского «Зенита» Клаудиньо за нереализованный пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

«Не имеешь ты права выходить и бить так пенальти при счете 1:0. Я бы врезал Клаудиньо обязательно. Если берешь пенальти — возьми и забей, все», — сказал Яровинский.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Клаудиньо провел 16 матчей, забив три мяча.

25 ноября «Зенит» в матче 16-го тура чемпионата России обыграл «Сочи». В добавленное к первому тайму время счет открыл бразильский защитник «Зенита» Родриго. На 58-й минуте преимущество петербургской команды удвоил нападающий Вильсон Изидор. На 89-й минуте окончательный счет установил полузащитник Андрей Мостовой.

Таким образом, «Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России, заработав 33 очка в 16 матчах.

Ранее Валерий Газзаев заявил о зависимости «Зенита» от бразильцев.