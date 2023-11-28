Экс-футболист «Спартака» о бразильском игроке «Зенита»: ни скорости, ни азарта, ни агрессии

Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов подверг критике игрока петербургского «Зенита» Клаудиньо, передает «Спорт-Экспресс».

«В матче с «Сочи» он снова разочаровал. И дело даже не в пенальти, исполненном на редкость бездарно. Бледная тень того Клаудиньо, которым когда-то мы восхищались. Ни скорости, ни азарта, ни агрессии», — сказал Булатов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Клаудиньо провел 16 матчей, забив три мяча.

25 ноября «Зенит» в матче 16-го тура чемпионата России обыграл «Сочи». В добавленное к первому тайму время счет открыл бразильский защитник «Зенита» Родриго. На 58-й минуте преимущество петербургской команды удвоил нападающий Вильсон Изидор. На 89-й минуте окончательный счет установил полузащитник Андрей Мостовой.

Таким образом, «Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России, заработав 33 очка в 16 матчах.

Ранее «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ.