Фетисов: беспредел, который сейчас творится, — это упущение ООН, отдавшей все права МОК

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) не должна была отдавать на откуп Международного олимпийского комитета (МОК) и международным спортивным федерациям решение вопросов, связанных с выступлением спортсменов на международных соревнованиях в текущих политических обстоятельствах, передает ТАСС.

«Тот беспредел, который сейчас творится, — это упущение ООН. Я в свое время разговаривал с генсеком ООН, чтобы было министерство спорта ООН, которое бы и занималось урегулированием таких вопросов. Не сложилось», — сказал Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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