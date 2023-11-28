Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фетисов: беспредел, который сейчас творится, — это упущение ООН, отдавшей все права МОК

Фетисов о МОК: беспредел, который сейчас творится, — это упущение ООН

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) не должна была отдавать на откуп Международного олимпийского комитета (МОК) и международным спортивным федерациям решение вопросов, связанных с выступлением спортсменов на международных соревнованиях в текущих политических обстоятельствах, передает ТАСС.

«Тот беспредел, который сейчас творится, — это упущение ООН. Я в свое время разговаривал с генсеком ООН, чтобы было министерство спорта ООН, которое бы и занималось урегулированием таких вопросов. Не сложилось», — сказал Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее чемпион мира объяснил, почему отстранили российских лыжников.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий