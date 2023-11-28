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Фаната приговорили к аресту за нападение на вратаря «Рубина» Дюпина

Фанат получил пять суток ареста за нападение на вратаря «Рубина» Дюпина

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ново-Савиновский районный суд Казани назначил футбольному фанату пять суток ареста за нападение во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и воронежским «Факелом» на голкипера казанцев Юрия Дюпина, передает «Бизнес Online».

Также болельщику на два года запретили посещать стадион.

На последних минутах игры фанат выбежал на поле и, пока его преследовал стюард, побежал в сторону Дюпина. Работник стадиона настиг болельщика и повалил его на газон, и они вместе по инерции сбили вратаря с ног. Голкипер поднялся и смог продолжить встречу.

Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол был забил в концовке первого тайма Руслан Безруков.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. 26 ноября «быки» уступили «Уралу» со счетом 1:3. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее в «Рубине» рассказали о состоянии футболиста после атаки фаната.

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