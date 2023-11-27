Реабилитолог опровергла главный миф при восстановлении после травм

Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в комментарии «Газете.Ru» опровергла миф, согласно которому после получения травмы «все само заживет, разработается и восстановится», и заявила, что такого не бывает.

Она отметила, что при восстановлении необходима грамотная реабилитация, а также нужно следовать рекомендациям медицинского персонала.

«О нет, такого никогда не будет! Нет волшебных пилюль или магической физиотерапии. Да, это даст временный эффект, но без упражнений мышцы не нарастут, спаечный процесс не остановится, а контрактуры не разработаются», — заявила Смирнова.

Последствия получения травмы во время занятий спортом всегда носят долгосрочный и систематический характер, требующий работы и большого количества терпения. Причем реабилитация — это серьезный процесс, ошибки в котором могут привести к опасным осложнениям.

Ранее Смирнова назвала условие, при котором случится рецидив травмы.