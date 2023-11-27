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Булыкин объяснил, почему ждет побед от ЦСКА и «Спартака» в Кубке России

Экс-игрок Булыкин: по мастерству ЦСКА выше «Ростова», он должен победить

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» признался, что ждет побед от московских «Спартака» и ЦСКА в первых матчах четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России и объяснил, почему эти клубы должны побеждать соперников.

«Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 29 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. При этом Булыкин отметил, что о стабильности красно-белых говорить еще рано.

«Да, «Спартак» — фаворит. Они хотят выиграть. Нет, сказать так, [что «Спартак» и Абаскаль нащупали свой ритм], нельзя, но думаю, что они победят. Как — это уже другой вопрос», — отметил экс-футболист.

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет 29 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Он отметил, что армейскому клубу нужно отыграться после поражения от «Динамо» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Команда подавлена, поэтому должна в Кубке сейчас отыграться и показать, что это была случайность. Армейцы приложат все усилия. По мастерству ЦСКА выше, думаю, что они должны победить «Ростов», — заключил Булыкин.

Ранее были названы факторы, из-за которых ЦСКА будет тяжело в Кубке России.

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