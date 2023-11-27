Реабилитолог объяснила опасность перетренированности при травмах

Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в комментарии «Газете.Ru» отметила, что реабилитация — это достаточно сложный процесс и после многих травм восстановление длится несколько месяцев, однако его нельзя форсировать.

«Некоторые пациенты пытаются этот процесс ускорить: начинают заниматься по пять раз в день в зале, проходить сразу по несколько километров и довольно быстро отказываться от костылей. В итоге такие пациенты получают воспаления, болезненные ощущения, откат назад и ожидание, когда это все пройдет во второй раз. Не спешите, иначе процесс реабилитации затянется на очень долгий срок», — заявила Смирнова.

Последствия получения травмы во время занятий спортом всегда носят долгосрочный и систематический характер, требующий работы и большого количества терпения. Причем реабилитация — это серьезный процесс, ошибки в котором могут привести к опасным осложнениям.

Ранее Смирнова назвала условие, при котором случится рецидив травмы.