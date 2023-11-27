Анонсировано возвращение Черчесова к тренерской работе

Алан Агузаров, юрист экс-наставника сборной России Станислава Черчесова, рассказал, что специалист может в ближайшее время продолжить тренерскую деятельность. Слова Агузарова передает «Матч ТВ».

«Вполне вероятно, что бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в ближайшее время примет какую‑ту команду. Он всегда делает все обдуманно, не спешит. Перед новым местом он всегда берет определенную паузу, чтобы перезагрузиться. Как я понимаю, перезагрузка уже позади», — сказал Агузаров.

На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Стоит отметить, что российская национальная команда больше не смогла добиться успехов после его ухода.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Черчесов взял паузу в тренерской карьере.