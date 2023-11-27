Футболисты «Интера» не смогли принять душ после матча с «Ювентусом»

Игроки футбольного клуба «Интер» не смогли принять душ после матча 13-го тура итальянской серии А с «Ювентусом». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в душевой гостевой раздевалки на домашнем стадионе «Ювентуса» был слабый напор воды, из-за чего возникли проблемы с принятием водных процедур. Таким образом, игроки «Интера» приняли душ только после прибытия в Милан.

Встреча между «Интером» и «Ювентусом» завершилась вничью со счетом 1:1. В составе туринской команды отличился форвард Душан Влахович. За «Интер» забил нападающий Лаутаро Мартинес.

После 13 проведенных матчей «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в активе 32 очка. «Ювентус» располагается на второй строчке, заработав 30 баллов.

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