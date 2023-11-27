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Стало известно состояние стадиона «Фишт» в Сочи после шторма

В футбольном клубе «Сочи» сообщили, что стадион «Фишт» не пострадал из-за шторма

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«Газета.Ru»

Пресс-атташе футбольного клуба «Сочи» Антон Костров рассказал, что домашний стадион «Фишт» в Сочи не пострадал из-за шторма. Его слова передает РИА Новости.

«Со стадионом все в порядке, есть небольшие повреждения на базе. Повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей, опрокинуты операторские вышки. Пострадавших нет, сумму ущерба оценить не могу. Футболисты в понедельник получили выходной, в академии также отменены занятия», — сказал Костров.

Накануне на Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигала 144 км/ч. В Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях около 2 млн человек остались без света, у многих нет воды.

МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25–27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее сообщалось, что россияне не отменили поездки на юг России из-за шторма.

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