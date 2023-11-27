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Названа причина, по которой в РПЛ больше нет интриги

Экс-футболист Булатов заявил, что в чемпионской гонке РПЛ больше нет интриги

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) больше нет интриги в борьбе за чемпионство после выхода «Зенита» на единоличное первое место в турнирной таблице. Слова Булатова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, в чемпионской гонке интриги больше нет. И по подбору футболистов, и по глубине состава «Зенит» в России по-прежнему номер один», — сказал Булатов.

Ранее в таблице РПЛ лидировал «Краснодар», но упустил первое место после поражения от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первой на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее комментатор Геннадий Орлов объяснил, что нужно сделать «Краснодару» для борьбы за чемпионство.

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