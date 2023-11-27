Стало известно, как «Спартаку» занять второе место в РПЛ

Известный тренер Виктор Булатов выразил мнение, что «Спартак» сможет занять второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), если в оставшихся матчах будет играть как в игре 16-го тура с «Балтикой». Слова Булатова передает «Спорт-Экспресс».

«Может, «Спартак» реанимирует чемпионскую гонку? Вряд ли. Но если все оставшиеся матчи будет проводить так же, как с «Балтикой», — точно обойдет «Краснодар» и займет второе место», — сказал Булатов.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде. Команды играли мячом, который сливался с полем на телетрансляции.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 15-м месте, имея в активе 12 баллов.

Ранее был задержан фанат, устроивший драку на матче «Спартака» и «Балтики» из-за цвета мяча.