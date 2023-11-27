«Зенит» перед матчем с «Динамо»: вы опустились на дно

«Зенит» в преддверии первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» выложил в своем Telegram-канале стикерпак под названием «Вы опустились на дно».

Сначала петербуржцы предлагают нажать на жемчужину, а затем появляются цифры 2458. Это отсылка к оскорбительной кричалке про болельщиков «Динамо». Но перед этим бело-голубые анонсировали встречу с «Зенитом» известным мемом с тонущим мальчиком.

«Поддержим динамовцев всей страной», — гласит надпись на картинке.

«Динамо» примет «Зенит» 29 ноября. Начало матча в 18:15 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Помимо «Динамо» и «Зенита», свои четвертьфинальные матчи проведут «Балтика» и «Локомотив» (28 ноября), «Оренбург» и «Спартак», «Ростов» и ЦСКА (оба — 29 ноября).

Также в марте 2024 года пройдут матчи 1/4 Пути регионов. «СКА-Хабаровск» сыграет с «Сочи», «Родина» — с «Уралом», «Химки» — с «Краснодаром» и «Волгарь» — с «Ахматом».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА.

Ранее Аршавин заявил, что петербуржцы поднимают «Динамо» со дна.