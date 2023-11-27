Заслуженный тренер заявила о прогрессе пары Косторная — Куница

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении Алены Косторной и Георгия Куницы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Москве. В комментарии «Газете.Ru» она заявила, что им предстоит проделать большую работу, но их прогресс заметен от выступления к выступлению.

«Прогресс, что называется, налицо. Алена мне очень нравится, девочка с красивыми линиями, со своей харизмой, со своим почерком. Яркая партнерша. Я люблю такие пары, Георгий ее мужественно оттеняет. Они мне нравятся, я сразу сказала, что эта пара обещает быть очень перспективной в будущем, они претендуют на высокий уровень. Виден азарт, они хотят пробиться, подняться как можно быстрее.

От проката к прокату они скатываются, и прогресс лично мне заметен. Ребят можно с этим поздравить, но работы предстоит еще много — трудиться и трудиться. Но выступления очень неплохие. Да, не без ошибок, но у них свой путь, который они должны пройти, и от этого никуда не деться. Думаю, что они быстрее многих пройдут период скатанности, хотелось бы в это верить. Это та пара, которая запоминается», — убеждена Гончаренко.

Косторная и Куница стали пятыми на этапе в Москве. Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав в сумме 235,78 балла. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заработали 220,32 балла, а третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 212,58.

Ранее призер Олимпиады назвал главную сенсацию московского этапа Гран-при по фигурному катанию.