Призер Олимпиады назвал главную сенсацию московского этапа Гран-при по фигурному катанию

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт подвел итоги соревнований в мужском одиночном катании на московском этапе Гран-при России. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что победа Владислава Дикиджи стала сенсацией, а занявшему второе место Марку Кондратюку не хватило чистых прокатов.

«Думаю, что Влад Дикиджи в контексте всей серии Гран-при — главная сенсация турнира. Это единственный спортсмен, одержавший две победы на этапах Гран-при. В условиях нынешней конкуренции в мужском одиночном катании это большое достижение. Если брать Марка Кондратюка, Сашу Самарина, Диму Алиева — это уже опытные спортсмены, которых мы хорошо знаем, а Влад Дикиджи в этот сезон очень ярко ворвался. Думаю, что его победа на этом этапе – сенсация среди остальных видах, где победы оказались более-менее ожидаемые.

Марк прекрасно катался, надо отдать ему должное — с настроением, так, как он умеет, и так, как ждет его. Наверное, не хватило чистых прокатов. Была ошибка на вращении в короткой программе, а в произвольной – падение с четверного лутца. Очень мощная заявка — четыре четверных. У Влада их было три, но чисто исполненная программа позволила ему одержать победу. Марку хочется пожелать доработать свой набор. Борьба за золото на чемпионате России будет очень интересной, поскольку в нее включится и много других спортсменов», — уверен Энберт.

Дикиджи одержал победу, набрав в сумме 282,81 балла за короткую и произвольную программы. Кондратюк стал вторым с результатом 275,25 балла, замкнул тройку Даниил Самсонов — 265,33.

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