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Парагвайский защитник «Динамо» назвал плюсы жизни в Москве

Защитник «Динамо» Бальбуэна: Москва — очень красивый город

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна восхитился Москвой, отметив, что этот город обязательно надо увидеть всем. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В Москве я посетил много различных мест. Могу сказать, что Москва — очень красивый город, который людям нужно увидеть. Здесь прекрасные виды! Отличные парки!» — сказал Бальбуэна.

Бальбуэна выступал за лондонский «Вест Хэм» с 2018 по 2021 год. Прошлым летом он приостановил контракт с российским клубом и на протяжении сезона выступал на правах аренды за бразильский «Коринтианс». Этим летом Бальбуэна вернулся в расположение бело-голубых.

В текущем сезоне 32-летний парагваец провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

«Динамо» после 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В последнем туре столичная команда обыграла другой московский клуб — ЦСКА. Результативный поединок завершился со счетом 3:2, при этом «Динамо» проигрывало после первого тайма с результатом 1:2.

Ранее Бальбуэна назвал главное отличие Москвы от Лондона.

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