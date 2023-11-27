Костомаров заставил плакать жюри шоу «Аватар»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров завершил свое выступление на шоу «Аватар». Об этом сообщает РИА Новости.

Костомарова, который выступал в костюме Железного Дровосека, раскрыли в четвертом выпуске шоу, который вышел 26 ноября. Фигурист исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет», звучавшую в сериале 1990-х годов «Бандитский Петербург».

Во время его выступления члены жюри, куда входили Марк Тишман, Ида Галич, Ирина Понаровская, Сергей Лазарев и Тимур Батрутдинов, распознали голос Костомарова, и каждый из них не сдержал слез во время исполнения номера.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трехкратным чемпионом России. Заслуженный мастер спорта России.

Ранее Костомаров был приглашен на теннисный турнир.