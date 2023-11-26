Тренер Гончаренко о победе Степановой и Букина: Саша шикарна в розовом платье

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о победе танцевального дуэта Александра Степанова — Иван Букин на московском этапе Гран-при России. В комментарии «Газете.Ru» она констатировала, что их успех был ожидаем, отметив также образы спортсменов и эмоциональность их выступления.

«Можно сказать, что ожидаемые баллы, ребята на 10 голов выше остальных соперников. И мне очень нравится этот произвольный танец, Саша просто шикарна в розовом платье. Очень эмоциональный прокат, приятно, когда ожидаемое совпадает с итогом», — сказала Гончаренко.

Степанова и Букин выиграли этап Гран-при в Москве, набрав по итогам короткой и произвольной программ 220,44 балла. Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (201,42), а на третьей ступени пьедестала расположились Софья Тютюнина и Матвей Грачев (178,04).

Также завершились соревнования в других видах. Среди спортивных пар первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у мужчин победил Владислав Дикиджи, у женщин — Камила Валиева.

Ранее Валиева взяла на себя ответственность за провал в Казани.