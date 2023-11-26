Фигурист Козловский: когда нас допустят, нужно будет приехать и победить

Чемпионы России и Европы, а также призеры чемпионатов мира Александра Бойкова/Дмитрий Козловский в комментарии «Газете.Ru» рассказали о своей мотивации при отсутствии международных стартов.

«Мы тренируемся, чтобы кататься на международных турнирах. Мы этого заслуживаем и мы должны там быть. Но уровень парного катания в России настолько высок, что мы этого (нехватки международных стартов) не ощущаем. Мы замотивированы, и наши конкуренты нам помогают. Надеюсь, мы им тоже помогаем. Но когда нас допустят, нужно будет приехать и победить», — сказал Козловский.

26 ноября Бойкова и Козловский стали победителями шестого этапа Гран-при России в Москве в соревнованиях спортивных пар. Они набрали 235,78 балла. Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (220,32 балла). Тройку призеров замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (212,58 балла). Бойкова и Козловский также были лидерами после короткой программы.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата мира (2021) и двукратными чемпионами России (2020, 2023).

Ранее Камила Валиева взяла на себя ответственность за провал в Казани.