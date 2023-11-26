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«Рубин» после победы над «Факелом» сравнялся с ЦСКА и «Локомотивом»

«Рубин» обыграл «Факел» и одержал четвертую победу в РПЛ подряд

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ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над «Факелом» в рамках 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол был забил в концовке первого тайма. Руслан Безруков сместился ближе к центру и нанес удар со средней дистанции. После небольшого рикошета мяч попал в штангу, а затем отскочил в сетку ворот Беленова.

Эта победа стала для подопечных Рашида Рахимова четвертой подряд в чемпионате России. Ранее были обыграны «Сочи», «Урал» и «Балтика».

После 16 туров РПЛ «Рубин», набрав 25 очков, сравнялся с ЦСКА и «Локомотивом». Команды делят шестое место. Казанцы в следующем туре сыграют с «Динамо».

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. 26 ноября «быки» уступили «Уралу» со счетом 1:3. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо». Бело-голубые одержали победу над ЦСКА со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что игрок «Краснодара» пытался прорваться в судейскую после матча с «Уралом».

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