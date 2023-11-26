Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Валиева взяла на себя ответственность за провал в Казани

Валиева об ошибке в Казани: надо открывать правила

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Камила Валиева в комментарии «Газете.Ru» объяснила, почему считает себя ответственной за результат этапа Гран-при в Казани.

«Спортсмен несет ответственность. То, что я вышла и сделала недопустимую ошибку (две секвенции) — это наша общая ошибка, и моя в большей степени — надо открывать правила, а не думать, что там ничего не поменялось. Это учит меня чему-то. Не бывает худа без добра.

Слайдинг останется? Не в программе. И по правилам непонятно, как его делать. И как я его исполняла — эстетически это было не то», — сказала Валиева.

По результатам этапа Гран-при в Казани 12 ноября Камила Валиева стала четвертой, нарушив правила. Фигуристка исполнила две последовательности прыжков, в произвольной при этом разрешена только одна.

26 ноября Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве. Олимпийская чемпионка более чем на 13 баллов опередила Веронику Яметову, которая заняла второе место. Тройку призеров замкнула Софья Муравьева (210,25 балла).

Ранее Валиева призналась, что соперницы не дают ей расслабиться.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий