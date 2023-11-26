Валиева взяла на себя ответственность за провал в Казани

Олимпийская чемпионка Камила Валиева в комментарии «Газете.Ru» объяснила, почему считает себя ответственной за результат этапа Гран-при в Казани.

«Спортсмен несет ответственность. То, что я вышла и сделала недопустимую ошибку (две секвенции) — это наша общая ошибка, и моя в большей степени — надо открывать правила, а не думать, что там ничего не поменялось. Это учит меня чему-то. Не бывает худа без добра.

Слайдинг останется? Не в программе. И по правилам непонятно, как его делать. И как я его исполняла — эстетически это было не то», — сказала Валиева.

По результатам этапа Гран-при в Казани 12 ноября Камила Валиева стала четвертой, нарушив правила. Фигуристка исполнила две последовательности прыжков, в произвольной при этом разрешена только одна.

26 ноября Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве. Олимпийская чемпионка более чем на 13 баллов опередила Веронику Яметову, которая заняла второе место. Тройку призеров замкнула Софья Муравьева (210,25 балла).

Ранее Валиева призналась, что соперницы не дают ей расслабиться.