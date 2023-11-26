Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве

26 ноября в Москве завершилась произвольная программа у фигуристок на шестом этапе Гран-при России. Победителем соревнований стала олимпийская чемпионка Камила Валиева, набравшая 226,22 балла. Второе место заняла Вероника Яметова (212,75 балла). Тройку призеров замкнула Софья Муравьева (210,25 балла).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

На предыдущем этапе в Самаре победительницей стала Ксения Синицына. Валиева этот турнир пропустила.

В соревнованиях мужчин-одиночников на этапе Гран-при России в Москве победителем стал Владислав Дикиджи.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее Марк Кондратюк высказался о своем серебре на этапе Гран-при в Москве.