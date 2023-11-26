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Стала известна стоимость «СКА Арены»

Стоимость «СКА Арены» согласно госэкспертизе составляет около 60 млрд рублей

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ООО «СКА Арена»

Генеральный директор «СКА Арены» в Санкт-Петербурге Дмитрий Сватковский назвал стоимость стадиона. Его слова приводит «Чемпионат».

«Стоимость «СКА Арены» [составляет] около 60 млрд рублей согласно государственной экспертизе», — заявил Сватковский.

Строительные работы на «СКА Арене» велись с 2020 года. Стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров станет самым большим хоккейным стадионом в мире. Вместимость ледовой арены составит 21,5 тысячи зрителей.

На данный момент армейцы выступают на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Арена вмещает 12,5 тыс. человек.

26 ноября на «СКА Арене» состоится первый тестовый матч. В нем сыграют студенческие команды: «Невские звезды» и «Рыцари Петербурга». В составы команд входят хоккеисты из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги.

Ранее Евгений Малкин ответил на вопрос, кто лучше — Александр Овечкин или Сидни Кросби.

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