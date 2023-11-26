ФИФА не отправляет деньги клубам РПЛ из-за санкций

Международная федерация футбола (ФИФА) из-за санкций не отправляет деньги клубам Российской премьер лиги (РПЛ) за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА не направляет эти деньги из-за того, что российские клубы находятся под санкциями», — заявил Митрофанов.

В турнире принимали участие камерунский форвард московского «Динамо» Николя Муми Нгамале, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский хавбек Себастьян Шиманьский, права на которых принадлежали бело-голубым. Бронзовыми призерами мирового первенства стали хорваты Деян Ловрен, на момент турнира выступавший за петербургский «Зенит», и Никола Влашич, до 2021 года игравший за ЦСКА.

ЧМ-2022 выиграла сборная Аргентины, которая обыграла в финале турнира команду Франции. Сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право участия на ЧМ.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист «Спартака» заявил, что матч РПЛ был тяжелее игр отбора Евро-2024.