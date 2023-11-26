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Олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР отстранили от работы в Канаде

Федерация спортивной гимнастики Канады отстранила Давыдову от работы в стране

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Global Look Press

Федерация спортивной гимнастики Канады (Gymnastics Canada) отстранила от работы тренера Елену Давыдову. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Причины отстранения не сообщаются. Отмечается, что она не сможет работать, пока не завершится расследование, которое ведется офисом комиссара по спортивной честности (OSIC).

В составе сборной СССР Давыдова дважды становилась олимпийской чемпионкой и один раз выиграла чемпионат мира. В 1999 году переехала в Канаду и с тех пор работала тренером и арбитром.

В ноябре спортивный юрист Эмир Краун сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР (1972, 1976) Эльвира Саади пожизненно дисквалифицирована в Канаде.

В течение десяти лет Саади запрещено работать в канадской спортивной гимнастике. Через десять лет она сможет вернуться к подготовке тренеров, но без контакта со спортсменами. Дисквалификация Саади как судьи, администратора и тренера является пожизненной.

Саади живет в Канаде с 1991 года. Решение о дисквалификации вынесено федерацией гимнастики Канады.

Пожизненная дисквалификация связана с тем, что Саади применяла насилие в отношении спортсменок канадской национальной команды.

Ранее гимнастка Арина Аверина рассказала о мечте стать фигуристкой.

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