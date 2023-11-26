НХЛ изменила протокол матча «Рейнджерс» и «Бостона» из-за Панарина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) внесла изменения в итоговый протокол матча регулярного чемпионата между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз».

Матч завершился со счетом 7:4 в пользу «Рейнджерс», на чьей арене проходила встреча. В эпизоде со вторым голом «синерубашечников» оказался изменен один из ассистентов Криса Крайдера: им стал Артемий Панарин, а не Винсент Трочек, на которого изначально была записана результативная передача. Таким обарзом, российский хоккеист в матче набрал три очка, а не два. На его счету также гол и еще одна результативная передача.

Всего в текущем сезоне российский нападающий принял участие в 19 матчах НХЛ, отметившись 11 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

За клуб из Нью-Йорка в матче отличились Ник Бонино, Крайдер, оформивший дубль, Джимми Веси, К'Андре Миллер и Тайлер Питлик. За «Бостон» забили Чарли Койл, поразивший дважды ворота соперников, Морган Гики и Давид Пастрняк.

«Рейнджерс» выиграли третий матч подряд, что позволило команде подняться на первое место в Восточной конференции НХЛ. «Бостон» потерпел второе поражение подряд и проиграл три матча из четырех последних.

Ранее российский хоккеист повторил рекорд «Миннесоты».