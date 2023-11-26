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Гол и пас Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Бостоном»

«Рейнджерс» обыграли «Бостон», Панарин набрал два очка

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Kyle Ross-USA TODAY Sports/Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счетом 7:4 в пользу «Рейнджерс». Седьмую шайбу победившей команды забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также отличились Ник Бонино, Крис Крайдер, оформивший дубль, Джимми Веси, К'Андре Миллер и Тайлер Питлик.

За «Бостон» забили Чарли Койл, поразивший дважды ворота соперников, Морган Гики и Давид Пастрняк.

Панарин записал на свой еще голевую передачу. Всего в текущем сезоне российский нападающий принял участие в 19 матчах НХЛ, отметившись 11 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, который сумел отразить 27 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» выиграли третий матч подряд, что позволило команде подняться на первое место в Восточной конференции НХЛ. «Бостон» потерпел второе поражение подряд и проиграл три матча из четырех последних.

Ранее российский хоккеист повторил рекорд «Миннесоты».

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