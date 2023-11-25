СКА одержал победу в матче КХЛ, уступая со счетом 0:3

Петербургский СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над нижегородским «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 4:3 (Б). СКА проигрывал по ходу матча со счетом 0:3.

В составе победителей отметился Алекс Гальченюк и Валентин Зыков, который оформил дубль. Также Зыков реализовал решающий буллит. За «Торпедо» отличились Алексей Кручинин, Антон Силаев и Богдан Конюшков.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает пятое место, набрав 42 очка. «Торпедо» занимает четвертое место, имея в активе 43 балла.

В следующем матче клуб с берегов Невы встретится с московским «Динамо». Игра состоится 28 ноября в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

«Торпедо» сыграет с «Трактором» в Челябинске. Матч пройдет 27 ноября. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

Следующий матч между СКА и «Торпедо» состоится 23 декабря. Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее руководители КХЛ спрогнозировали победителя чемпионата.