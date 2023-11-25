В «Спартаке» объяснили, почему Зобнин, Селихов и Игнатов не сыграют против «Балтики»

Пресс-служба московского «Спартака» объяснила отсутствие Романа Зобнина, Михаила Игнатова и Александра Селихова в заявке на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики», передает «Евро-Футбол.Ру» .

»Игнатов и Селихов приболели. Зобнин продолжает восстанавливаться в Москве», — заявили в команде.

Матч «Балтика» — «Спартак» состоится сегодня, 25 ноября, в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой команда под руководством Гильермо Абаскаля имеет в активе 24 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича с 12 очками идет на 14-м месте.

Ранее полузащитник «Балтики» Артур Галоян пообещал дать «Спартаку» бой.