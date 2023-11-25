Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» объяснили, почему Зобнин, Селихов и Игнатов не сыграют против «Балтики»

Игнатов и Селихов не сыграют за «Спартак» против «Балтики» из-за болезни

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-служба московского «Спартака» объяснила отсутствие Романа Зобнина, Михаила Игнатова и Александра Селихова в заявке на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики», передает «Евро-Футбол.Ру» .

»Игнатов и Селихов приболели. Зобнин продолжает восстанавливаться в Москве», — заявили в команде.

Матч «Балтика» — «Спартак» состоится сегодня, 25 ноября, в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой команда под руководством Гильермо Абаскаля имеет в активе 24 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича с 12 очками идет на 14-м месте.

Ранее полузащитник «Балтики» Артур Галоян пообещал дать «Спартаку» бой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий