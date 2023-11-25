Тренеров «Локомотива» и «Крыльев Советов» удалили за нецензурную лексику

Сайт Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил, что старший тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов и тренер вратарей московского «Локомотива» Заур Хапов получили красные карточки в перерыве очной встречи команд за нецензурную лексику.

«Санкция в отношении официального лица клуба, нецензурное выражение в адрес официального лица команды соперника», — говорится на сайте лиги.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился вничью со счетом 3:3. Третий мяч самарской команды был забит на 112-й минуте. Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый удар. Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча дал интервью, в котором нецензурно отреагировал на работу бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ.