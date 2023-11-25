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Валиева рассказала о целях в спорте

Камила Валиева объяснила, что хочет оставаться в фигурном катании долго

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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка Европы Камила Валиева после проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве объяснила, почему прокат был лучше, чем в Казани, и рассказала о том, что хочет иметь долгую спортивную карьеру.

«Сегодня правда было намного лучше по голове, чем в Казани. Я больше понимала, что я делала, делала каждое движение. Старалась шаг за шагом всю программу сделать лучше. Опять-таки, как я говорила, очень хочется пробежать в этом спорте марафонскую дистанцию, а не спринтерскую. Лучше шаг за шагом, чем все подряд и сразу или вообще ничего.

Не та форма, чтобы всегда катать хорошо. К сожалению, именно на тренировках это видно. Но все-таки к концу тренировочного процесса все плохое оставили там, хорошее уже наработали. Буду стараться показать максимум в произвольной программе».

Валиева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Спортсменка набрала за прокат 81,27 балла.

Ранее ученик Мишина остался недоволен лидерством на Гран-при в Москве.

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