«Спартаку» в Калининграде дадут бой

Полузащитник калининградской «Балтики» Артур Галоян в интервью «Газете.Ru» заявил, что команда подходит к матчу 16-го тура МИР Российской премьер-лиги (МИР РПЛ) против московского «Спартака» в хорошем состоянии и готова навязать столичному клубу ожесточенную борьбу.

«Думаю, что состояние у команды сейчас хорошее, эмоции самые положительные. Последние пару дней был сильный дождь со снегом, погода чуть-чуть нас подвела. Подходим к игре в боевой готовности, ждем на матче аншлаг и будем играть на победу, нам нужны очки. Повлияла ли как-то на подготовку международная пауза? Я не воспринимаю ее как-то по-особенному. Было бы лучше, если бы мы играли, но пауза есть пауза — мы постарались взять от нее какие-то положительные моменты, за счет этого лучше подготовились к поединку. Мы дадим «Спартаку» бой», — заявил Галоян.

Матч «Балтика» — «Спартак» состоится сегодня, 25 ноября, в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой команда под руководством Гильермо Абаскаля имеет в активе 24 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича с 12 очками идет на 14-м месте.

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