ЦСКА разгромил «Динамо» со счетом 4:0

На стадионе «Минск-Арена» в столице Белоруссии состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Динамо» принимало московское ЦСКА. Встреча завершилась победой российской команды со счетом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов, Максим Соркин, Кирилл Долженков и Владислав Каменев. Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин впервые в карьере сыграл «на ноль».

Таким образом, ЦСКА закрепился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 40 очков в 34 матчах. Минское «Динамо» занимает седьмую строчку, заработав 34 балла в 33 встречах.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет 27 ноября в Москве. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 по московскому времени. 26 ноября минчане проведут встречу с московским «Динамо». Начало игры в 17:10 мск.

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